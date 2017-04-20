Источники Bloomberg узнали о планах Кремля интегрировать Донбасс в Россию

Россия намерена интегрировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в свою экономику, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю.

По их данным, российские власти постепенно усиливают контроль над ключевыми экономическими отраслями в регионе. При этом речи о фактическом признании ДНР и ЛНР не идет.

Так, РЖД на прошлой неделе снизила ставки на перевозки угля и железной руды в Донбасс. Это позволит заменить украинский уголь и руду на металлургических предприятиях региона.

«Сделан следующий шаг к отделению Донбасса — в этом нет никаких сомнений», — заявил изданию депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин.

Его оценку подтвердил близкий к Кремлю политолог Алексей Чеснаков и правительственный чиновник, который попросил не называть своего имени.