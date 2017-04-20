Из Госдумы отозвали законопроект о лишении террористов гражданства

Законопроект о лишении гражданства за террористическую деятельность отозван из Госдумы, сообщает BBC.

Об отзыве законопроекта медиакомпании рассказали два собеседника в аппарате парламента. По словам одного из них, документ противоречил Конституции, поэтому «пришли от [спикера Вячеслава] Володина и велели срочно его убрать».

Поправки вносили все четыре парламентские фракции. Предполагалось лишать приобретенного гражданства лиц, обвиняемых в террористической деятельности.

Карточка законопроекта также исчезла из думской базы. По прежней ссылке на нее открывается пустая страница.

«Впервые такое вижу за 20 лет», — рассказал BBC собеседник, близкий к руководству Госдумы.

При этом вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев рассказал, что отзыв документа «связан с корректировкой норм, которые в нем прописаны».

«Смысл останется тот же. Но гражданства, согласно документу, не будут лишать тех, кто получил его по праву рождения. Норма коснется тех, кто получил его позднее, мигрантов», — сообщил он.

По словам парламентария, новый документ появится в думской базе под тем же номером.