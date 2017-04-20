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20 апреля 2017, 18:38
Госдума Москва строительство

Госдума одобрила законопроект о сносе «хрущевок» в Москве

Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
«Единая Россия»

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и в другие законодательные акты. Поправки разрешают столичным властям проводить программу по сносу «хрущевок» и другого жилья. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты.

Перед вторым чтением в Госдуме пройдут парламентские слушания, на которых, как ожидается, выступят представители регионов.

Программа сноса пятиэтажек в столице разработана по поручению президента России. Она затронет около 1,6 млн москвичей.

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