Госдума одобрила законопроект о сносе «хрущевок» в Москве

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и в другие законодательные акты. Поправки разрешают столичным властям проводить программу по сносу «хрущевок» и другого жилья. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты.

Перед вторым чтением в Госдуме пройдут парламентские слушания, на которых, как ожидается, выступят представители регионов.

Программа сноса пятиэтажек в столице разработана по поручению президента России. Она затронет около 1,6 млн москвичей.