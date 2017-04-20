Кандидат в президенты Франции заявил о принадлежности Крыма России

Бывший глава правительства Франции, кандидат на пост президента от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон считает, что Россия никогда не отдаст Крым Украине, поэтому такое требование бессмысленно. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro (фрагмент с высказыванием о Крыме доступен по подписке, его приводят РИА Новости и ТАСС).

По словам Фийона, «есть два фундаментальных принципа, которые необходимо соблюдать, хотя они противоречат друг другу — уважение государственных границ и право на самоопределение».

«Никто не будет спорить, что с исторической, культурной и языковой точек зрения Крым российский. Нет смысла требовать, чтобы Россия покинула Крым, потому что этого никогда не произойдет», — отметил политик.

Он также предложил созвать конференцию под эгидой ООН для обсуждения будущего Крыма.