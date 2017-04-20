Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон снова возглавил рейтинг богатейших людей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России. На первое место списка второй год подряд эксперты поставили совладельца и председателя правления НОВАТЭКа Леонида Михельсона, чье состояние оценивается в 18,4 млрд долларов — на 4 млрд больше, чем годом ранее.

На втором месте — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, поднявшийся в рейтинге на четыре строчки по сравнению с 2016 годом. Forbes оценил его состояние в $17,5 млрд (+ $6,6 млрд). В тройку богатейших россиян также вощел владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием $16,1 млрд (+ $6,8 млрд и +5 позиций к 2016 году).

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко укрепил свою позицию за год на один пункт и занял четвертое место рейтинга. Бизнесмен увеличил свое состояние на $4,6 млрд - до $16,1 млрд.

Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России выросло за год на $100 млрд — до $460 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96.

В этом году в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России появились сразу 13 новых имен. Обладатели самых крупных состояний среди них — президент инвестиционной компании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович (№111, $950 млн), представители сектора IT, партнеры по Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев и владелец фармацевтической компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

В списке, как и в прошлом году, всего три женщины: Елена Батурина (входила во все списки Forbes с 2004 года), Елена Рыболовлева (впервые стала участником рейтинга в 2016 году после развода с мужем-миллиардером) и владелица группы компаний S7 Наталия Филева.