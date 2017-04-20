14 сотрудников ФСИН понесли наказание после смерти топ-менеджера Роскосмоса

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекло к строгой дисциплинарной ответственности 14 сотрудников СИЗО №5, в котором был убит исполнительный директор по качеству госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Некоторых сотрудников понизили в должности, других уволили. Также был назначен новый руководитель следственного изолятора №5.

Евдокимов поступил в СИЗО в декабре 2016 года, его обвиняли в хищении имущества корпорации «МиГ» стоимостью 200 млн рублей. 18 марта 2017 года его тело нашли в туалете камеры с тремя колото-резаными ранами. Все 11 его сокамерников заявили, что не слышали и не видели ничего необычного.

Следственный комитет открыл уголовное дело по статье «Убийство».