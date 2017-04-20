Верховный суд России запретил головную организацию «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд России запретил деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» — головной организации религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал управленческий центр экстремистским, постановив ликвидировать его.

Центр «Свидетелей Иеговы» может обжаловать данное, в этом случае постановление о запрете организации до результатов кассации не вступит в законную силу.

При этом Минюст ранее уже приостановил работу центра до разрешения спора в суде.

«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» управляет филиалами религиозной организации на территории РФ.