20 апреля 2017, 19:14
Верховный суд России запретил головную организацию «Свидетелей Иеговы»
Верховный суд России запретил деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» — головной организации религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Об этом сообщает РИА Новости.
Суд признал управленческий центр экстремистским, постановив ликвидировать его.
Центр «Свидетелей Иеговы» может обжаловать данное, в этом случае постановление о запрете организации до результатов кассации не вступит в законную силу.
При этом Минюст ранее уже приостановил работу центра до разрешения спора в суде.
«Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» управляет филиалами религиозной организации на территории РФ.
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