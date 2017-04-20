Кадыров рассказал о планах выселять из Чечни семьи террористов

Власти Чечни будут выселять из республики ближайших родственников террористов. Об этом в интервью RT заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если у них сын или брат вышел, встал на путь терроризма, если семья им помогает, если семья сидит дома безработными, получают пенсии, пособия, прикрывая своего сына или брата помогая им финансово убивать нас, таких людей мы будем выселять», — отметил Кадыров.

По его словам, эти люди являются «соучастниками терроризма», которые не должны жить на территории Чечни.

Об этом же Кадыров заявлял еще в 2014 году, когда в республике начали сжигать дома боевиков, выгоняя их родственников.