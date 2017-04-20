В Сирии опровергли переброску своей авиации к российской авиабазе

Военная авиация Сирии не перебазировалась ближе к российской авиабазе Хмеймим, сообщает издание Al Masdar со ссылкой на источник в ВВС Сирии.

По его словам, некоторые сирийские самолеты действительно были переведены на базу Хмеймим, однако это либо плановая ротация, либо об усиление воздушной группировки.

Большинство сирийских самолетов, по словам источника, не стали перебазироваться ближе к российской базе.

Ранее сегодня источники CNN в Пентагоне сообщили, что командование ВВС Сирии передислоцировало свою авиацию в район международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада, ближе к российской военной базе Хмеймим.

Якобы это было сделано, чтобы обезопасить сирийскую авиацию от возможных новых ударов со стороны США.

7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. Атака была предпринята, так как в Пентагоне считают, что с этого аэродрома проводилась химическая атака на сирийский город Хан-Шейхун, в котором погибли около 90 человек.