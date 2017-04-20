В Минобороны подтвердили гибель российского майора в Сирии

Министерство обороны России подтвердило гибель в Сирии майора российской армии, сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня источники Reuters сообщили, что в Сирии в бою погиб майор морской пехоты Сергей Бордов.

«Накрыло их минометным огнем. Погибли двое наших, российских, и двое сирийских военных», — рассказал бывший сослуживец Бордова. Имени второго погибшего он не назвал.

В Минобороны заявили, что погиб только один российский военный. Майора там назвали советником.

«Военнослужащий находился в составе группы российских военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск», — заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что «при нападении боевиков российских офицер организовал действия сирийских военнослужащих, не допустив прорыва террористов в жилой городок».

Во время боя он получил смертельные ранения.

Погибший, как отметили в Минобороны, представлен к государственной награде.