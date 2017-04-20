РПЦ поддержала мобильный тариф с цитатами патриарха

В Русской православной церкви поддерживают существование мобильного тарифа «Единый Православный» компании «Благовест». Об этом ТАСС сообщил источник в отделе по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

«Московский патриархат поддерживает такую инициативу, поскольку новый тариф дает хорошую возможность для улучшения внутриобщинных коммуникаций», — заявил представитель отдела.

Компания «Благовест» ранее заявляла на своем сайте, что является виртуальным оператором связи на базе «Билайна». Однако затем выяснилось, что «Благовест» — это корпоративный клиент «Билайна».

Его абонентам приходят СМС-сообщения с цитатами патриарха Кирилла. В рамках сети абоненты могут разговаривать бесплатно, такая опция есть и у других сотовых операторов.

«Нам известно о том, что организация, которая позиционировала себя как агент компании "Билайн", предоставляет ряду приходов специальные тарифные планы, которые предполагают, в том числе, получение на ежедневной основе цитат святейшего патриарха Кирилла и другие сервисы, ориентированные на православных верующих. Мы... никогда не выступали против использования этих тарифов там, где существует спрос на такие услуги», — заявили ТАСС в РПЦ.