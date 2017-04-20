Москалькова сочла провокацией из-за рубежа сообщения о преследовании геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила сомнения в достоверности сообщений о похищениях и убийствах гомосексуалистов в Чечне и подозрения в том, что они являются провокацией из-за рубежа, сообщает «Интерфакс».

«У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос. И здесь нужно до конца доводить (...). Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали или кто-то хочет спекулировать на этом?» - сказала Москалькова на встрече с депутатами комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям.

Омбудсмен заявила, что проведению дальнейшей проверки препятствует отсутствие имен людей, которые якобы пострадали в Чечне.

Также она сообщила, что чеченские журналисты и правозащитники проверили адреса, где якобы находятся «секретные тюрьмы» для геев и не обнаружили их там. «Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол - не соответствует действительности», - заявила Москалькова.

Ранее «Новая газета» опубликовала материал о том, что в Чечне за нетрадиционную ориентацию задержаны около 100 человек, убиты минимум трое.

18 апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в правоохранительные органы не поступали обращения о пропаже или преследовании в Чечне лиц нетрадиционной ориентации.

В тот же день пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила, что заявления о бездействии правоохранительных органов и необходимости расследования изложенных в «Новой газете» фактов о преследовании сексуальных меньшинств в Чечне будут направлены в Следственный комитет к концу недели. Прусенкова подчеркнула, что газета располагает именами погибших и пострадавших представителей ЛГБТ-сообщества и подтвердила, что омбудсмен связывалась с журналистом «Новой газеты» для получения сведений.