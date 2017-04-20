МИД РФ счел предсказуемым отказ ОЗХО от помощи в расследовании химатаки в Идлибе

Министерство иностранных дел России прокомментировало итоги голосования исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предложению России и Ирана о содействии в расследовании предполагаемой химической атаки в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

В ОЗХО отклонили предложение России и Ирана.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов заявил: «Честно говоря, мы ожидали именно такого результата, с учетом того, как себя вели вчера на возобновленной сессии исполнительного совета ОЗХО наши западные партнеры».

Ульянов отметил: «Соответственно, их главная задача — воспрепятствовать высококвалифицированному полноценному расследованию, поскольку оно может вскрыть крайне неприятную для них правду».