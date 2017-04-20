Половина опрошенных ВЦИОМ россиян поддержала операцию в Сирии

Более половины россиян (53%), опрошенных ВЦИОМ, высказались за продолжение военной операции РФ в Сирии. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

Еще треть опрошенных — 34% — выступают против операции. Среди сторонников непарламентских партий большинство (63%) выступают против участия России с сирийской войне.

По данным ВЦИОМ, годом ранее за продолжение российской операции в Сирии выступали 58% участников опроса, против 25%.

В нынешнем опросе социологи также выясняли отношение граждан к удару США по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, как считают на Западе, была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун.

Согласно опросу ВЦИОМ, 82% респондентов считают, что удар был «американской провокацией с целью дестабилизации обстановки».

Лишь 6% опрошенных россиян называют действия Пентагона ответом на применение химического оружия войсками сирийского президента Башара Асада.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 11-12 апреля среди 1,2 тысячи респондентов.