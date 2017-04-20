Автор «террористических» постов с IP-адреса московского математика дал интервью

Издание «Медиазона» связалось с пользователем, заявившим, что это он зарегистрировался под ником Айрат Баширов на форуме SysAdmins.ru.

Ранее Следственный комитет России заявлял, что пользователь под таким ником призывал к незаконным акциям протеста 2 апреля и насилию в отношении представителей правопорядка.

По подозрению был задержан преподаватель математики одного из московских вузов Дмитрий Богатов. Сам он заявлял, что не публиковал посты от имени Айрата Баширова. Вскоре выяснилось, что публикации могли быть сделаны с IP-адреса Богатова, так как он пользовался анонимайзером Tor, и его адрес могли использовать другие пользователи этой сети.

Как заявил собеседник «Медиазоны», «сообщения, авторство которых приписывают Дмитрию Богатову, и которые были опубликованы мной на ресурсе sysadmins.ru — банальная копипаста из опозиционных пабликов ВК. И репостил я эти "требуем системных изменений" с одной лишь целью – подразнить местную "ватку" (это такое сленговое название прокремлевских псевдопатриотов)».

Пользователь отметил, что не знаком с Богатовым.

На вопрос о том, готов ли он предоставить доказательства, чтобы Богатова отпустили, пользователь ответил: «Конечно же, я мог бы предоставить некоторые сведения. В данный момент раздумываю, каким образом это сделать. А по поводу своей безопасности — мне бояться нечего, я уже более пяти лет являюсь гражданином США».

По его словам, он взял ник Айрат Баширов по имени системного администратора из Уфы, которого считает «местным политическим троллем на зарплате у министерства пропаганды РФ».