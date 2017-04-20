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20 апреля 2017, 10:20
биология насекомые

Энтомолог испытал на себе действие ядовитых гусениц

Гусеница бабочки Lonomia electra
Гусеница бабочки Lonomia electra
Silkmoths and more/Blogspot

Нидерландский энтомолог Барт Коппенс (Bart Coppens) опубликовал исследование одного из видов бабочек рода Lonomia, гусеницы которых известны как «гусеницы-убийцы».

Род Lonomia относится к подсемейству Hemileucinae семейства павлиноглазок (Saturniidae). Все представители рода обитают в Южной Америке. Их гусеницы имеют острые волоски, при прикосновении к которым яд попадает в тело человека. Наиболее опасными считаются виды L. obliqua и L. achelous. Их яд вызывает гемморагический синдром, и из-за множественных внутренних кровотечений и острой почечной недостаточности жертва может умереть. Зафиксировано более 500 случаев смерти человека, прикоснувшегося к гусеницам L. obliqua. Сыворотку против яда этих гусениц разработал бразильский Институт Бутантан в Сан-Паулу.

Барт Коппенс посчитал, что прочие представители рода Lonomia, в который входят 32 вида, изучены недостаточно. К тому же, по мнению ученого, яд их гусениц может найти применение в медицине. Он выбрал вид Lonomia electra, гусениц которого он собрал в Коста-Рике и доставил в свою лабораторию. Там ему удалось выкормить их листьями кустарника Ligustrum ovalifolium. Коппенс вырастил три поколения бабочек, подробно описав их строение на всех стадиях развития.

Бабочки Lonomia electra. Фото: Bart Coppens

Он установил, что цикл развития этого вида от яйца до куколки занимает примерно 130 дней. Для гусениц характерно социальное поведение: они собираются группами, вместе отправляются на поиски пищи.

Также Барт Коппенс для каждой стадии развития гусениц изучил действие их яда, проверяя его на себе. Он работал осторожно, сначала прикасаясь всего лишь к нескольким ядовитым волоскам, а потом постепенно увеличивая площадь контакта. Энтомолог сообщает, что гусеницы вызывали длившийся несколько минут зуд, сравнимый с ощущением от крапивы, и покраснение кожи. Геморрагического эффекта данный вид не оказывал.

Отчет о работе Коппенса опубликован в журнале Entomologische Berichten.

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