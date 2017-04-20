Для старшекласников организуют посвященные выборам президента олимпиады

Среди учащихся старших классов российских школ планируют проведение интернет-олимпиады, посвященной выборам президента России, сообщают «Ведомости».

Контракт на разработку соответствующих олимпиадных заданий заключил Российский центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при ЦИК, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Уже через месяц ЦИК рассчитывает получить набор из 100 тестовых вопросов с ответами, еще через 10 дней – не менее 1000 ситуационных задач с ответами для электронной версии.

По мнению экспертов, ЦИК надеется через работу со старшеклассниками увеличить явку на предстоящих выборах их родителей.

Разработкой олимпиадных заданий за 38 000 рублей займется ООО «Мармеладов» – компания оказалась единственной, подавшей заявку. По данным издания, ранее это ООО получало контракты на предоставление услуг в области безопасности, разработку проекта по обращению с радиоактивными отходами и разработку стратегии предприятия.