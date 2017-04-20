Владимир Соловьев назвал пустяком хищение с его карты 800 тысяч рублей

С банковской карты российского журналиста Владимира Соловьева неизвестные списали 800 тысяч рублей. Об этом он сам сообщил «Московскому комсомольцу».

По словам Соловьева, пропажу денег он обнаружил еще 17 апреля. Однако точно определить, когда именно произошла пропажа, он не может, так как очень редко пользуется этой картой.

Адвокат Соловьева обратился по поводу хищения в правоохранительные органы.

«Пустяковая история. Что случилось, буду знать чуть позже. Все хорошо», — прокомментировал инцидент Соловьев.