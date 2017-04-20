С Байконура успешно стартовала ракета с сокращенным экипажем МКС

В 10:13 мск с «гагаринского старта» космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с сокращенным до двух человек экипажем МКС. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

На борту находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.

Сближение их корабля «Союз МС-04» с МКС и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» запланировано на 16:23 мск.

Пилотируемый корабль уже отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ», сообщается в твиттере Роскосмоса.

Сейчас на борту Международной космической станции находятся Олег Новицкий (Роскосмос), Пегги Уитсон (НАСА) И Тома Песке (ESA).

Обычно экипажи, летящие на МКС, состоят из трех человек.