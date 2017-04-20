«Союз» с усеченным экипажем пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС, сообщается на сайте Роскосмоса.

Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов в Центре управления полетами российских космонавтов, работающих на космической станции.

Стыковка прошла в 16:19 мск.

На МКС прилетели российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Обычно экипаж состоит из трех человек.

Как пояснили в Роскосмосе, третье место в «Союзе» занимает 70-килограммовый груз продуктов питания.