20 апреля 2017, 17:08
«Союз» с усеченным экипажем пристыковался к МКС
Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-04» успешно пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС, сообщается на сайте Роскосмоса.
Стыковка прошла в автоматическом режиме под контролем специалистов в Центре управления полетами российских космонавтов, работающих на космической станции.
Стыковка прошла в 16:19 мск.
На МКС прилетели российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Обычно экипаж состоит из трех человек.
Как пояснили в Роскосмосе, третье место в «Союзе» занимает 70-килограммовый груз продуктов питания.
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