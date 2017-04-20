CNN узнал о переброске сирийской авиации поближе к российской базе

Большая часть самолетов ВВС Сирии переместилась на военную базу, расположенную вблизи российской авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их мнению, передислокация вызвана желанием обезопасить ВВС от новых ударов со стороны США. Также, по данным телеканала, Россия развернула в Сирии новейшие зенитно-ракетные комплексы, способные сбивать ракеты неприятеля.

Сирийские самолеты теперь будут находиться в районе международного аэропорта имени Басиля Аль-Асада в провинции Латакия.

7 апреля США разбомбили сирийскую авиабазу Шайрат, откуда, как считают в Пентагоне, была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун 4 апреля. В результате использования зарина в Хан-Шейхуне погибли около 90 человек, еще 550 пострадали.

Россия и Сирия отрицают применение химоружия сирийскими войсками.