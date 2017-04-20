Теракт в Петербурге финансировали из Турции

Подготовку теракта в метро Санкт-Петербурга финансировали из Турции члены международной террористической группировки, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова, которое огласила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская.

В постановлении говорится: «Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ».

Напомним, суд санкционировал арест Акрама Азизова, ранее был заключен под арест его брат.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, следствие уже установило заказчика теракта, при этом подробности он не привел.