Совет Федерации предложил ввести налоговый вычет на турпутевки по России

В комитете Совета Федерации по социальной политике предлагают предоставлять налоговый вычет гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на одного из авторов инициативы, сенатора Игоря Фомина.

Размер вычета может составлять до 120 тысяч рублей, заявил представитель комитета СФ по социальной политике на заседании Минздрава, посвященном развитию санаторно-курортного комплекса страны.

Совет Федерации в ближайшие дни внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом.

В настоящее время налоговый вычет включает в себя только расходы на лечение и составляет не более 30% от стоимости всей путевки. Желающий получить компенсацию части расходов на лечение, обучение или образование подает заявление в налоговую инспекцию, а она позже возвращает часть средств из суммы подоходного налога.

По мнению авторов инициативы, введение налогового вычета на стоимость путевок внутри России может существенно увеличить объем туристического рынка РФ.