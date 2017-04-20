Турчинов заявил о подготовке России к вторжению на Украину

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что подразделения российской армии, дислоцированные на границе, могут вторгнуться на Украину в течение 2-3 часов. Об этом сообщает 112.ua.

«В случае принятия Москвой политического решения по расширению масштабов вооруженной агрессии против Украины, 1-й и 2-й армейские корпуса будут вести наступательные действия после их перегруппировки и усиления российскими регулярными войсками. Российские подразделения, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться на территорию нашего государства», — сказал Турчинов.

По его данным, «готовятся к войне и военно-промышленные комплексы России».

Он добавил, что «Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, которая угрожает не только Украине, но и другим странам Центральной и Восточной Европы».

По мнению чиновника, совместные российско-белорусские учения «Запад-2017», проходившие с 14 по 20 апреля, могут являться подготовкой к российской наступательной операции.