Спецслужбы США начали поиски информатора WikiLeaks в рядах ЦРУ‍

ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование в поисках информатора сайта разоблачений WikiLeaks, передает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники

По данным телеканала, спецслужбы ищут информатора, который передал WikiLeaks «тысячи документов» с описаниями методов, используемых ФБР и ЦРУ для получения доступа к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерным системам.

Несмотря на то, что материалы хорошо защищены, доступ к ним имели «сотни людей», и сейчас следователи изучают списки их имен, рассчитывая найти информатора среди сотрудников или подрядчиков ЦРУ, которые имели физический доступ к засекреченным материалам, указывают источники телеканала.

Напомним, в начале апреля сайт политических разоблачений WikiLeaks опубликовал очередную часть пакета секретных документов, похищенных из ЦРУ - 27 файлов, в которых рассказывается о компьютерной программе Grasshopper («Кузнечик»), предназначенной для создания индивидуальных вредоносных кодов. Программа могла обходить крупнейшие антивирусные компоненты, в том числе антивирус российской «Лаборатории Касперского».