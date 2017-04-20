Спецслужбы США начали поиски информатора WikiLeaks в рядах ЦРУ
ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование в поисках информатора сайта разоблачений WikiLeaks, передает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники
По данным телеканала, спецслужбы ищут информатора, который передал WikiLeaks «тысячи документов» с описаниями методов, используемых ФБР и ЦРУ для получения доступа к смартфонам, смарт-телевизорам и компьютерным системам.
Несмотря на то, что материалы хорошо защищены, доступ к ним имели «сотни людей», и сейчас следователи изучают списки их имен, рассчитывая найти информатора среди сотрудников или подрядчиков ЦРУ, которые имели физический доступ к засекреченным материалам, указывают источники телеканала.
Напомним, в начале апреля сайт политических разоблачений WikiLeaks опубликовал очередную часть пакета секретных документов, похищенных из ЦРУ - 27 файлов, в которых рассказывается о компьютерной программе Grasshopper («Кузнечик»), предназначенной для создания индивидуальных вредоносных кодов. Программа могла обходить крупнейшие антивирусные компоненты, в том числе антивирус российской «Лаборатории Касперского».
Первую часть пакета секретных документов ЦРУ WikiLeaks обнародовал 7 марта. Всего планируется опубликовать более 8,7 тысячи документов и файлов, которые были украдены их Центра по киберразведке в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.