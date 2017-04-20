20 апреля 2017, 11:31
Серена Уильямс объявила о беременности
Многократная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс объявила о том, что ждет ребенка. Об этом она сообщила в онлайн-сервисе Snapchat, там же выложив фото с округлившимся животом и подписью «20 недель».
На запись, в частности, обратил внимание журналист Джаред Виселман.
Serena Williams is pregnant!! ❤️❤️ pic.twitter.com/u2RfhSzlcB— Jarett Wieselman (@JarettSays) 19 апреля 2017 г.
Как заявила Agence France-Presse официальная представительница теннисистки Буш Новак, Уильямс «с нетерпением ждет возвращения на корт в 2018 году».
В декабре прошлого года 35-летняя теннисистка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.
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