Серена Уильямс объявила о беременности

Многократная победительница турниров Большого шлема американка Серена Уильямс объявила о том, что ждет ребенка. Об этом она сообщила в онлайн-сервисе Snapchat, там же выложив фото с округлившимся животом и подписью «20 недель».

На запись, в частности, обратил внимание журналист Джаред Виселман.

Как заявила Agence France-Presse официальная представительница теннисистки Буш Новак, Уильямс «с нетерпением ждет возвращения на корт в 2018 году».

В декабре прошлого года 35-летняя теннисистка сообщила о помолвке с американским интернет-предпринимателем Алексисом Оганяном.