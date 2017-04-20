Игроки «Зенита» провели первую тренировку на новом стадионе

Футболисты петербургского «Зенита» провели первую тренировку на газоне нового стадиона команды, построенного на Крестовском острове. Об этом сообщается на сайте клуба.

Стадион, который неформально ранее назывался «Зенит-ареной», теперь носит название «Санкт-Петербург».

Команда провела на газоне стадиона 20-минутную разминку и серию упражнений с мячом, после чего футболисты отправилась в тренировочный центр «Газпром», где прошла заключительная часть тренировки.

Игры «Зенита» в настоящее время проходят на стадионе «Петровский».