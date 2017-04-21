Мемория. Арина Родионовна

21 апреля 1758 года родилась Арина Родионовна, няня А. С. Пушкина.

Личное дело

Арина Родионовна (1758 – 1828) родилась в деревне Лампово, недалеко от Суйды (теперь село Воскресенское). Родители ее, Лукерья Кириллова и Родион Яковлев, были крестными крестьянами графа Федора Апраксина. Позднее Суйду и прилегающие деревни с людьми купил прадед Александра Пушкина Абрам Ганнибал. В 1781 году Арина вышла замуж, и переехала к мужу в село Кобрино. Упоминание о ней встречается в ревизской сказке 1795 года – списке кобринских крестьян: «Федор Матвеев — 39 [лет], у него жена Иринья Родионова — 37, у них дети, писанныя в последнюю перед сим ревизию, — Егор 13 1/2, рожденныя после ревизии Надежда — 7, Марья — 4». В конце 1797 года родился еще один сын – Стефан. Муж Арины Родионовны умер в самом начале нового века.

Кобрино принадлежало Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Пушкина. Арина Родионовна была взята в семью Пушкиных после рождения 20 декабря 1797 года у Марии Алексеевны внучки Ольги (старшей сестры поэта). Впоследствии она нянчила всех детей Пушкиных. Ольга Сергеевна потом вспоминала, что воспетая поэтом ее няня Арина Родионовна «сделалась нянею для брата, хотя за ним ходила другая по имени Ульяна... Между тем родился Лев Сергеевич, и Арине Родионовне поручено было ходить за ним: так она сделалась общею нянею». Вскоре после рождения Ольги ее отец Сергей Львович Пушкин вышел в отставку и переехал с семейством в Москву, вместе с ними туда отправилась и няня.

В 1800 году Мария Алексеевна Ганнибал продала Кобрино вместе с крестьянами. При этом семья Арины Родионовны была исключена из «запродажной». Вот что сообщает в своих «Воспоминаниях» Ольга Сергеевна: «Когда Мария Алексеевна... продала его [Кобрино], то при этом случае отпустила на волю Арину Родионовну с двумя сыновьями и двумя дочерьми...». Но Арина, привыкнув к своим питомцам, о вольной «и слышать не хотела», поэтому осталась в семье Пушкиных.

До семи лет Александр Пушкин рос под присмотром Арины Родионовны, потом ее сменили гувернеры. В ноябре 1817 года у Пушкиных родился последний ребенок – Платон. Арина Родионовна нянчила и его. В 1817 и 1819 годах летом Пушкин приезжал в Михайловское отдыхать, где мог видеть свою няню.

Следующий период тесного общения Пушкина с Ариной Родионовной наступил уже во время его ссылки, когда поэт по определению властей должен был безвыездно жить в Михайловском. Ссылка длилась два года: с 1824 по 1826. Он жил в большом, господском доме, а няня во флигеле, где была баня, или в девичьей. В письме Дмитрию Шварцу, чиновнику канцелярии в Одессе, Пушкин пишет: «…вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели, она единственная моя подруга — и с нею только мне не скучно» (декабрь 1824). После ссылки, через два месяца, поэт снова съездил ненадолго в деревню, а в 1827 году еще раз. Среди дворовых в Михайловском няня занимала особое положение - так было заведено еще при Марии Алексеевне. После отъезда Пушкина из ссылки она остается здесь на положении ключницы, хранительницы усадьбы, исполняет его поручения, отправляет в Петербург книги и вещи Пушкина. Последний раз Пушкин видел Арину в Михайловском 14 сентября 1827 года, за девять месяцев до ее смерти.

В январе 1828 года сестра Пушкина Ольга вопреки воле родителей вышла замуж за Николая Павлищева. Они поселились в Петербурге в Придворных слободах (район Владимирского проспекта). В марте родители согласились выделить им нескольких дворовых. Так Арина Родионовна отправилась в Петербург в дом Ольги Сергеевны. Няня приехала к Павлищевым, по-видимому, в начале марта 1828 года. 31 июля (12 августа) 1828 года Арина Родионовна умерла. Ольга Сергеевна пишет: «Умерла она у нас в доме, в 1828 году, лет семидесяти с лишком от роду, после кратковременной болезни».

Чем знаменита

Теплое отношение и искренняя привязанность Пушкина к своей няне запомнились многим знакомым поэта, она неоднократно упоминается в переписке Пушкина. Няне посвящены несколько стихотворений поэта. Даже после ее смерти он снова вспоминал Арину Родионовну в своих стихах:

…Вот опальный домик,

Где жил я с бедной нянею моей.

Уже старушки нет - уж за стеною

Не слышу я шагов ее тяжелых,

Ни кропотливого ее дозора.

По признанию самого Пушкина, Арина Родионовна была «оригиналом няни Татьяны» из «Евгения Онегина» и няни Дубровского. Принято считать, что она также является прототипом мамок Ксении в «Борисе Годунове» и княгини в «Русалке», женских образов романа «Арап Петра Великого».

О чем надо знать

Арина Родионовна

Сохранились письма Арины Родионовны к Пушкину. Вот одно из них, написанное 6 марта 1827 года: «Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна – вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только, когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне. Ваша любезная сестрица тоже меня не забывает. Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю… Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочик, хорошенько, самому слюбится. Я слава богу здорова, цалую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родивоновна».

Прямая речь

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя!

Одна в глуши лесов сосновых

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках.

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь:

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь.

То чудится тебе…

Пушкин А. С. <Няне>

Наша ветхая лачужка

И печальна, и темна.

Что же ты, моя старушка,

Приумолкла у окна?

Или бури завываньем

Ты, мой друг, утомлена,

Или дремлешь под жужжаньем

Своего веретена?

Из стихотворения «Зимний вечер»

Но я плоды моих мечтаний

И гармонических затей

Читаю только старой няне,

Подруге юности моей.

Из «Евгения Оненина»

«Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодежи с притворной строгостью оставили в Пушкине неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственною, неизменною любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам».

П. В. Анненков

«Я думаю, он никого истинно не любил, кроме няни своей и потом сестры...».

А. П. Керн о Пушкине

7 фактов об Арине Родионовне

В литературе Арина Родионовна часто упоминается под фамилией Яковлева, так как ее отца звали Родион Яковлев. В действительности же фамилии Арина и ее отец не имели, а «Яковлев» - отчество Родиона, как в то время было принято среди крестьян, не снабженное суффиксом «-вич».

Арина или Иринья – это домашнее имя няни Пушкина, при крещении же ее назвали Ирина.

В семье, где родилась Арина Родионовна, было семь детей.

Набоков, разъясняя роль Арины Родионовны в доме Пушкиных, применяет английское слово housekeeper - «домоуправительница».

Два стихотворения Арине Родионовне посвятил H. M. Языков: «Свет Родионовна, забуду ли тебя?» и «На смерть няни А. С. Пушкина».

Долго считалось, что Арина Родионовна была похоронена на Большеохтинском кладбище. Только в 1940 году А. И. Ульянский, автор книги «Няня Пушкина», в результате кропотливых поисков в архивах узнал, что Арина Родионовна погребена на Смоленском кладбище.

В 1974 году в селе Кобрино открыт музей «Домик няни А. С. Пушкина».

Материалы об Арине Родионовне

Статья об Арине Родионовне в Википедии

Арина Родионовна в Пушкинской энциклопедии

Портреты Арины Родионовны среди рисунков Пушкина

Арина Родионовна на Хронос.ру

Ульянский А. И. О могиле Арины Родионовны