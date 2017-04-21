Асад рассказал о переговорах с Россией по поставкам оружия

Россия и Сирия ведут переговоры о новых поставках вооружений, включая средства противовоздушной обороны, заявил в интервью РИА Новости сирийский президент Башар Асад.

На вопрос журналиста, идут ли конкретные переговоры с Россией относительно покупки новых систем ПВО, Асад заявил, что «это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии».

Он добавил, что Сирия заинтересована в системах ПВО последнего поколения, «но это зависит от их наличия, от политики поставщика — в данном случае РФ, от цен».

«Имеется много критериев, и это, конечно, зависит от технических характеристик, которые вам нужны, которые могут подойти для вашего типа войны, для вашей армии, вашего рельефа, есть много других критериев, относящихся к ПВО», — подчеркнул глава государства.

7 апреля США произвели ракетный удар по аэродрому армии Асада. Удар был возмездием за химическую атаку со стороны сирийских ВВС на город повстанцев Хан-Шейхун.

Власти Сирии и России не признают, что сирийские ВВС сбрасывали химоружие на население.