Власти США нашли основания для ареста Ассанжа

Министерство юстиции США нашло законные основания для выдвижения обвинений и ареста основателя сайта разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждают собеседники телеканала, американские власти намерены обвинить Ассанжа в шпионаже и краже государственной собственности, что даст основания для получения ордера на его арест.

Ранее этому препятствовала Первая поправка к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Однако директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Первая поправка не действует в отношении Ассанжа, поскольку он не является гражданином США. Кроме того, появившиеся недавно сведения о том, что Wikileaks помог бывшему сотруднику спецслужб США Эдварду Сноудену публиковать секретные материалы, дает основания обвинить Ассанжа в соучастии в их похищении.

Напомним, Джулиан Ассанж с 2012 года проживает на территории посольства Эквадора в Лондоне. В Швеции основателя WikiLeaks обвиняли в совершении преступлений на сексуальной почве. Ассанж обвинения отрицал, утверждая, что это лишь повод для привлечения его к ответственности с целью дальнейшей экстрадиции в США и преследования за разоблачения WikiLeaks.

Покидая президентское кресло, Барак Обама 17 января смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Меннингу). Мэннинг, осужденный на 35 лет тюремного заключения, выйдет на свободу в мае 2017 года. Вслед за этим Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США.