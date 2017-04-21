В Госдуму внесен новый законопроект о лишении гражданства террористов

На рассмотрение Госдумы взамен отозванного внесен новый законопроект о лишении приобретенного гражданства за терроризм и экстремизм. Об этом сообщается на сайте нижней палаты.

Текст нового документа размещен в базе данных Госдумы.

В первой версии проекта закона от 18 апреля предполагалось лишение приобретенного гражданства РФ лиц, осужденных за преступления террористического и экстремистского характера.

Согласно тексту нового документа, «основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации является представление заявителем заведомо ложных сведений». Под заведомо ложными сведениями авторы инициативы понимают совершение преступления террористической направленности.

19 апреля законопроект, внесенный всеми фракциями Госдумы, внезапно был отозван.

В новой редакции к лидерам четырех фракций присоединились спикер Думы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Игорь Лебедев (ЛДПР) и Ирина Яровая («Единая Россия»), глава комитета по законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.