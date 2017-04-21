Боярский будет диктором первого матча «Зенита» на новом стадионе

Актер Михаил Боярский, много лет болеющий за футбольный клуб «Зенит», будет диктором на первом матче команды, который пройдет на новом стадионе на Крестовском острове Петербурга. Об этом Боярский рассказал «Чемпионату».

«Мне поступило предложение от организаторов матча "Зенит" — "Урал" поработать диктором. Я сразу согласился. Сегодня уже тестировал аппаратуру на стадионе "Крестовский", только что вернулся. Никаких особенных вещей болельщикам ждать не стоит. Меня будет подстраховывать диктор "Зенита"», — рассказал актер.

Игра состоится 22 апреля.

Боярский, по его словам, объявит традиционное приветствие и составы команд. «Если будут голы, то тоже их буду объявлять я. Возможно, зайду еще в комментаторскую кабинку к Геннадию Орлову, но ни в коем случае не буду ему мешать», — добавил актер.