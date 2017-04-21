Глава Европарламента назвал условие отмены Brexit

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что процедура выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) может быть отменена в любой момент, пишет The Guardian.

Таяни напомнил, что на 8 июня текущего года в Великобритании назначены досрочные парламентские выборы, которые должны были пройти в 2020 году.

Если новое правительство будет иметь другие взгляды на Brexit, оно сможет остановить процесс, указал глава Европарламента. По его словам, в любом случае последнее слово останется за остальными членами ЕС.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявляла, что Brexit необратим.