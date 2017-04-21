По подозрению в нападении на автобус «Боруссии» задержан россиянин

Полиция Германии задержала 28-летнего гражданина России по подозрению в причастности к взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба «Боруссия», сообщает Bild.

По информации СМИ, задержан некий Сергей В. Сообщается также, что у него помимо российского есть гражданство ФРГ.

Прокуратура ФРГ подтверждает задержание выходца из России в рамках расследования дела о нападении на автобус «Боруссии». Ведомство отмечает, что мужчина мог руководствоваться финансовыми соображения, рассчитывая на то, что цена акций «Боруссии» снизится после нападения на автобус с игроками.

Как пишет Bild, мужчина мог привести бомбу в действие дистанционно, из отеля L`Arrivee, в котором поселились игроки «Боруссии». Сотрудники отеля рассказали, что Сергей В. Обращался с просьбой сменить номер, поскольку в том, где его поселили, не было окон на улицу.

Напомним, вечером 11 апреля рядом с автобусом ФК «Боруссия», в котором находились игроки клуба, произошли три взрыва. Пострадал футболист Марк Бартра и полицейский, сопровождавший автобус.