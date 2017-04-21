Сумма украденного у Соловьева сократилась на 300 тысяч

Полиция открыла уголовное дело по факту кражи денег с банковской карты телеведущего Владимира Соловьева, сообщил ТАСС его адвокат Шота Горгадзе.

Накануне Соловьев рассказал, что с карты, которой он «очень редко пользуется», неизвестные похитили 800 тысяч рублей.

Его адвокат сегодня уточнил, что речь идет о сумме «более 500 тысяч рублей».

«У моего подзащитного были похищены денежные средства с банковских карт в размере более 500 тысяч рублей. В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, было возбуждено уголовное дело», — сказал защитник.

По его словам, у полиции уже имеется информация о непосредственном исполнителе преступления.