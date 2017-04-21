ЦБ создаст платформу моментальных платежей для физлиц

Российский Центробанк намерен создать платформу моментальных платежей, с помощью которой граждане смогут переводить деньги, оплачивать товары и услуги, сообщила «Ведомостям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Бакина уточнила, что новая платформа позволит гражданам переводить суммы до 100 тысяч рублей и оплачивать товары и услуги через мобильное приложение или интернет-сервисы, интегрированные в платежную систему ЦБ – в настоящее время доступ к ней имеют только банки.

Опрошенные изданием представители банковского сектора выразили мнение, что новая платформа станет конкурентом сервису переводов «Сбербанк онлайн». В Сбербанке не ответили, считают ли они риском для себя проект Банка России.

В платежной системе Visa инициативу ЦБ поддержали: представитель Visa заявил, что будущая платформа позволит развивать новые виды переводов.