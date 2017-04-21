Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

По результатам проведенной 21 апреля жеребьевки в полуфинале Лиги чемпионов «Монако» встретится с туринским «Ювентусом», а мадридские клубы «Реал» и «Атлетико» сыграют друг с другом, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первые матчи пройдут 2 и 3 мая, ответные состоятся 9 и 10 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс) на стадионе «Миллениум». Номинальным хозяином поля будет победитель пары «Ювентус» — «Монако».