Дадин потребовал от России 5 млн рублей

Активист Ильдар Дадин, отбывший срок в колонии за пикеты без согласования, подал иск в городской суд Железнодорожного района Подмосковья с требованием компенсации 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дадина Ксению Костромину.

По словам защитницы, это «иск о возмещении вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также содержанием под домашним арестом и под стражей в течение более двух лет».

Дадин стал единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В декабре 2015 года его приговорили к трем годам лишения свободы за четыре эпизода участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор смягчили до двух с половиной лет.

10 февраля 2017 года Конституционный суд России постановил пересмотреть дело активиста, указав, что он был осужден лишь по формальному основанию, тогда как угрозы во время несогласованных акций не представлял.

22 февраля Верховный суд постановил отменить приговор Дадину и освободить его из колонии.

26 февраля активист вышел на свободу.