Дума отклонила закон о «виллах Ротенберга»

Государственная Дума отклонила во втором чтении законопроект о выплате денежной компенсации гражданам России, против которых зарубежные суды приняли неправосудные решения. За это решение проголосовали 368 депутатов. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

В своем заключении на проект комитет Госдумы по законодательству пояснил, что действующее законодательство уже предусматривает защиту тех, чьи права были нарушены процессами в зарубежных судах. Также отмечается, что принятие этого закона повлекло бы дополнительные расходы из бюджета.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» был принят в первом чтении в октябре 2014 года. Он получил неофициальное название «закон о виллах Ротенберга», так как был внесен во время ареста в Италии имущества российского олигарха Аркадия Ротенберга. За документ проголосовала только фракция «Единая Россия».

Сам бизнесмен тогда же заявил, что не станет компенсировать потери от европейских санкций за счет российского бюджета. «Хочу сразу подчеркнуть, что я никогда не лоббирую принятие каких-либо законов. Я не занимаюсь политикой и мне смешно, когда какой-то законопроект пресса связывает с моим именем», - сказал Ротенберг.