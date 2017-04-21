Появилось видео задержания одного из напавших на стрелковый клуб в Хабаровске

В Хабаровске задержан мужчина, которого подозреваю в нападении на местный стрелковый клуб «Хаммер», откуда были похищены 40 единиц оружия. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, при обыске у задержанного был «обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир».

Нападение на стрелковый клуб произошло утром по местному времени. Был убит охранник клуба.

Один из нападавших в 17:02 (10:02 мск) устроил стрельбу в здании краевого ФСБ, убив двоих человек и ранив еще одного. Сам он был убит. Нападавшим оказался местный житель Антон К., которому через неделю должно было исполниться 18 лет. По данным СМИ, он был азербайджанцем по национальности и состоял на учете как неонацист.

При этом на сайте ФСБ есть упоминание только об Антоне К., который напал на стрелковый клуб. Спецслужба сообщает, что именно он убил охранника.

По данным ФСБ, молодой человек «в стрелковом клубе г. Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю».

Мужчина, к которому вечером пришли с обыском, заявил на камеру, что его зовут Марат Гаджиибрагимов, ему 29 лет и он уроженец Ставрополя.