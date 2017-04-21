21 апреля 2017, 15:22
Диссертацию Мединского могут отправить в Белгородский университет
Президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки рекомендовал рассмотреть докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского в Белгороде. Об этом РБК рассказали два источника в президиуме ВАК.
По их словам, работу министра рекомендовано отправить в Белгородский государственный университет.
Это будет уже третий вуз, который попытается рассмотреть претензии к научной работе Мединского. До этого диссертация побывала в УрГУ и МГУ.
Лишить Мединского ученой степени просят ряд историков, называя его работу «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» ненаучной.
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