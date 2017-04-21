Диссертацию Мединского могут отправить в Белгородский университет

Президиум Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки рекомендовал рассмотреть докторскую диссертацию министра культуры Владимира Мединского в Белгороде. Об этом РБК рассказали два источника в президиуме ВАК.

По их словам, работу министра рекомендовано отправить в Белгородский государственный университет.

Это будет уже третий вуз, который попытается рассмотреть претензии к научной работе Мединского. До этого диссертация побывала в УрГУ и МГУ.

Лишить Мединского ученой степени просят ряд историков, называя его работу «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков» ненаучной.