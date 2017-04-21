Госдума приняла законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир»

Госдума на заседании 21 апреля единогласно приняла в последнем, третьем чтении законопроект о переводе с 2018 года всех бюджетных и социальных выплат на карты национальной платежной системы «Мир». Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Поправки также предполагают расширение числа участников национальной платежной системы за счет иностранных банков, международных финансовых организаций и госкорпорации ВЭБ. Такой шаг, как отмечается в пояснительной записке, «позволит обеспечить расширение сети приема карт «Мир» и возможность их эмиссии за рубежом».

Ранее заместитель председателя российского Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор рассчитывает окончательно перевести обслуживание российских пенсионеров на карты «Мир» к 1 июня 2020 года.