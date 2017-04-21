Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предложил дать чиновникам «право на ошибку». Такое мнение он высказал на сессии форума, посвященной ключевым элементам реформы системы госуправления.

«Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право», - цитирует Дворковича ТАСС.

По словам вице-премьера, право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс. «Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать», - подчеркнул Дворкович.