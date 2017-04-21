ЕС потребовал обеспечить «Свидетелям Иеговы» свободу собраний в России

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза призвало российские власти следовать Конституции страны и не препятствовать «Свидетелям Иеговы» исповедовать их религию. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«"Свидетели Иеговы", как и все остальные религиозные группы, должны иметь возможность без помех пользоваться свободой собраний, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека», — говорится в документе.

Там отмечается, что вчерашнее решение Верховного суда России о запрете деятельности Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» на территории страны по признаку «экстремизма» «может сделать возможным уголовное преследование членов этой организации за простой акт богослужения».

Статья 19 Российской Конституции, в частности, устанавливает: «Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».