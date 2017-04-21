Жителя Серпухова обвинили в сожжении флага около Кремля

Жителю подмосковного города Серпухов Никите Садкову предъявили обвинения в надругательстве над флагом России у стен Кремля и в возбуждении ненависти. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

21 августа 2016 года Садков принес к Кремлю флаг Росси, облил его горючей жидкостью и поджег.

До этого, 15 августа он, по версии следствия, разместил в сообществе «ЯПлакалъ» видеозапись «экстремистского характера, содержащую призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении русских».

По словам адвоката, Садков не признал обвинения в полном объеме и «считает, что его преследуют за убеждения, от которых он не собирается отрекаться».

«Мой подзащитный считает, что своими высказываниями в интернете он борется за свободу слова и пытается вызвать людей в социальной сети на диалог. Также он утверждает, что созданное видео носило шутливый характер, однако он не размещал его в сообществе», — отметил Динзе.