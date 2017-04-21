The Guardian рассказала о двух бежавших из Чечни геях

Два человека, попросившие не называть их имен, возраста и других данных, рассказали The Guardian о том, что бежали из Чечни, опасаясь за свою жизнь из-за того, что они геи.

Один из собеседников издания рассказал, что чеченские силовики выманили его на подставное свидание с мужчиной, а когда он приехал, трое мужчин в камуфляжной форме избили его, раздев догола, и засняли расправу на видео.

В итоге чеченцу сломали челюсть и пригрозили, что если он не выплатит обидчикам крупную сумму, они выложат видео в интернет и расскажут родным, что он гей. Заплатив деньги, собеседник издания вскоре уехал из Чечни. Он заявил, что боится мести родственников, которым все-таки рассказали о его ориентации.

Второй чеченец, давший интервью газете, рассказал, что был задержан в конце марта на КПП при въезде в Грозный. При проверке документов выяснилось, что он оказался в некоем списке.

Один из полицейских сказал, что нашел гея. При обыске в полицейском участке у мужчины нашли документы, что ВИЧ-положительный. Полицейский, по словам мужчины, «сжалился и сказал покинуть Чечню и никогда не возвращаться».

Чеченец уехал из респуублики, сказав семье, что отправился на заработки.