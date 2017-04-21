На ФСБ в Хабаровске напали с украденным в стрелковом клубе оружием

Оружие, с которым житель Хабаровска сегодня напал на управление ФСБ, было украдено этим утром из местного стрелкового клуба. Об этом РБК сообщил источник в спецслужбе и подтвердил высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

По словам сотрудника ФСБ, утром из спортивного стрелкового клуба «Хаммер» были похищены все 40 единиц оружия, инструктор клуба был убит.

По данным источника «Интерфакса», нападавших на клуб было более десяти человек. Они похитили пистолеты и карабины, убив охранника.

Нападение на ФСБ произошло около 17:00 по местному времени (10:00 мск). В приемную управления вошел вооруженный мужчина и начал стрелять по людям. Погиб сотрудник ФСБ и один из посетителей. Еще один посетитель получил ранения. Нападавший был убит.