ИГ взяло ответственность за нападение на полицейских в Париже

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских на Елисейских полях в Париже, сообщает SITE Intelligence Group.

20 апреля мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, вышел из автомобиля, который остановился на запрещающий сигнал светофора, и открыл стрельбу. Погиб один полицейский, двое получили ранения.

В заявлении ИГ говорится, что атаку совершил Абу Юсуб аль-Бельжики. Прокурор Парижа Франсуа Молинс заявил, что личность нападавшего установлена, однако власти не называют его имя в интересах следствия.

Как сообщает Reuters, террористов было двое – второго ликвидировали ответным огнем.

По информации BFM TV, один из нападавших уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. По неподтвержденным данным, он ранее был осужден за нападение на полицейских.