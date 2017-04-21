Суд отозвал гражданство РФ у подозреваемого в петербургском теракте

Суд отменил решение о приеме в гражданство России Акбаржона Джалилова, предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба МВД России.

В сообщении отмечается: «При обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации, заключением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 20 апреля 2017 г. отменено ранее принятое решение Управления федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 18 июня 2009 г. о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Кыргызской Республики Джалилова А. К. (в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»)».

Отмечается, что отец Джалилова при оформлении гражданства сыну предоставил ложные сведения.

Ранее стало известно, что на рассмотрение Госдумы взамен отозванного внесен новый законопроект о лишении приобретенного гражданства за терроризм и экстремизм. Согласно тексту нового документа, «основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Федерации является представление заявителем заведомо ложных сведений». Под заведомо ложными сведениями авторы инициативы понимают совершение преступления террористической направленности.