В суде назвали причину лишения гражданства смертника из Петербурга

Лишение российского гражданства Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро Петербурга, было принято после того, как суд установил, что его отец предоставил ложные сведения, когда сам запрашивал гражданство РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Смольнинского райсуда Петербурга.

19 апреля суд рассмотрел дело по заявлению петербургского главка МВД и выяснил, что сын террориста Акрамжон Джалилов скрыл «факты наличия жены и сына», когда хотел стать гражданином России.

Джалилов-старший получил гражданство на основании соглашения с Киргизией «Об упрощенном порядке получения гражданства».

«Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано», — заявили в суде.

Теракт в метро Петербурга унес жизни 15 человек, еще десятки пострадали.

О лишении гражданства России исполнителя теракта стало известно сегодня.