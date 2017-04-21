В суде назвали причину лишения гражданства смертника из Петербурга
Лишение российского гражданства Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро Петербурга, было принято после того, как суд установил, что его отец предоставил ложные сведения, когда сам запрашивал гражданство РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Смольнинского райсуда Петербурга.
19 апреля суд рассмотрел дело по заявлению петербургского главка МВД и выяснил, что сын террориста Акрамжон Джалилов скрыл «факты наличия жены и сына», когда хотел стать гражданином России.
Джалилов-старший получил гражданство на основании соглашения с Киргизией «Об упрощенном порядке получения гражданства».
«Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано», — заявили в суде.
Теракт в метро Петербурга унес жизни 15 человек, еще десятки пострадали.
О лишении гражданства России исполнителя теракта стало известно сегодня.